Una mujer venezolana en España expresa en redes que no entiende por qué las cocinas de los restaurantescierran después de comer. "Estoy en un restaurante en Madrid que fue el único que me dejó pasar después de las cinco porque la cocina estaba abierta", cuenta la tiktoker, que dice que el resto de los sitios le dijeron que no porque la cocina estaba cerrada.

La mujer narra que mientras estuvo sentada entraron por lo menos 15 mesas, que gastaron de media entre 100 y 150 euros. "Imagínate cuanto pierden el resto de restaurantes porque tienen la cocina cerrada", comenta la señora, que exclama: "¡Hay que pensar un poquito para facturar! Sobre todo si es fin de semana".

"Hay que pensar un poquito y hay que ver los horarios de los trabajadores y ver como conciliamos luego los turnos... no es tan fácil", responde Alfonso Arús a la chica del vídeo. Por su parte, Angie Cárdenas comenta que las cocinas cierran a las 17:00 y a las 20:00 ya están allí. "No se da cuenta que si un restaurante tiene 15 mesas y todos abren, a lo mejor cada restaurante tienen dos, no 15", critica Hans Arús.