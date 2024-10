La creadora de contenido @meryyrodriguezz2 se vuelve viraltras publicar un vídeo en el que expone sus controvertidos requisitos para encontrar pareja. "Yo solo quiero que lo haya pasado muy mal en la vida porque he estado con tíos que no saben que es el dolor, que no saben lo que es llorar, es que no les ha pasado nada en la vida: familia perfecta, no se les ha muerto nadie... ", expone la joven, que añade: "No han tenido un choque de realidad y no lo han pasado mal de estar un año entero en depresión sin comer y creo que la gente madura realmente con esto"

El otro requisito que pone la influencer para su futura pareja es que haya tenido otra relación para que así sepa que es lo que le gusta y lo que no. "Todo se resume en haberlo pasado mal en la vida porque bien te lo vas a pasar conmigo", afirma. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no le ve mucho sentido a lo que dice la joven.

Rocío Cano se muestra muy sorprendida con el vídeo viendo la edad de la chica. "Tendrá como mucho 23, 24 años, chica, tranquila que todo llega", comenta la tertuliana.