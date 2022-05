El equipo de Aruser@s repasa las fobias de todos los colaboradores. Al entrar Rocío Cano al set principal, Alfonso Arús no puede evitar preguntarle por las suyas.

La periodista cree no tener ninguna pero este apunte deja a todos sin palabras y sin parar de reír: "Todo animal que no tenga pelo, partiendo de esa base, me da asco".

Hasta aquí, todo correcto, si no fuese porque su jefe, el presentador del programa, a quien está respondiendo, es Alfonso Arús, a quien no le verás un pelo en la cabeza. "O sea, yo te doy asco", le responde.

Rocío Cano se queda sin palabras y empieza a sonrojarse. En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede ver cómo ha salvado este 'tierra trágame' en pleno directo.