El "tierra, trágame" de una madre cuando su hijo de tres años le destroza el pasaporte y las autoridades le impiden volar

Una madre se quedó sin poder embarcar en un vuelo internacional después de que su hijo de tres años pintara su pasaporte, dejando la documentación inutilizable en el control de embarque.

"Eing" es lo que dice la madre cuando intenta pasar el control de pasaportes y descubre que su hijo de tres años le ha pintado toda la documentación, lo que impide que las autoridades le permitan continuar con el embarque. "¡Con el dibujo de dinosaurio tan chulo que ha hecho!", exclama entre risas María Moya.

La situación obligó a la madre a reprogramar su vuelo con Qatar Airways. "Si ya es difícil sacarte el pasaporte en tu país, imagínate en un país ajeno", detalla Alfonso Arús. "Me resulta inconcebible, si el policía ve que la identidad coincide y que lo ha pintado un niño...", alucina el presentador del programa.

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