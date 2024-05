"Dura muchísimo, pero es tierno a más no poder", justifica así Alfonso Arús la selección de este vídeo. Un niño va a jugar al minigolf con su familia pero no consigue meter la bola en el hoyo. En las imágenes se puede ver como el pequeño lo intenta de todas las maneras y formas posibles, pero no lo logra.

"Es interminable el desastre, no hay manera de que la meta", comenta el presentador, que añade que "ni utilizando la mano y ni poniéndola a huevo, tampoco la mete ". Mientras que Angie Cárdenas destaca la paciencia del "chiquitín". Para ella sus padres con esto están trabajando la paciencia de su hijo.

"Es perseverante porque hasta que no lo consiga no va a parar", apunta Rocío Cano como algo positivo de la forma de ser del niño. A Angie le parece gracioso que en lugar de meter la bola con la mano, lo que hace es acercarla al máximo al agujero para tratar de meterla con el palo