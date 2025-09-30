Ahora
La tierna imagen del niño que lleva a su perro al estadio y lo abraza para que vea el partido con él

La imagen de un niño abrazando a su perro en una grada vacía ha tocado el corazón de miles de personas y, como no, la de los tertulianos de Aruser@s. Aquí puedes ver el vídeo.

Las redes no han tardado en hacerse eco de esta escena, una postal que ha enternecido a los colaboradores en el plató de Aruser@s.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, una grada está completamente vacía y en el centro se encuentra un niño a su perrete abrazado. Una imagen que ha captado un seguidor desde lo alto de la grada. "Abraza al can y le gira la cabeza para que mire a su equipo", comenta Hans Arús.

El niño no deja de acariciarlo con ternura mientras le señala el campo, como si quisiera que su compañero no se pierda ni un solo segundo del encuentro. Ambos comparten una tarde de fútbol con la complicidad y el amor que solo los amigos de verdad conocen.

