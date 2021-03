El Gobierno ha suspendido la vacunación con AstraZeneca durante, al menos, 15 días debido a los diversos casos de trombosis que se han dado en varios países. De hecho, este lunes se diagnosticó el primer caso de trombosis en España.

Debido a este anuncio, la situación a la que se tuvieron que enfrentar ayer algunos de los pacientes que esperaban a recibir esta dosis fue algo surrealista. Y es que fueron los trabajadores de los centros sanitarios los que tuvieron que informar de esta decisión a las personas que esperaban en la puerta para ser vacunados.

"Me dicen que la vacunación con AstraZeneca se paraliza 15 días", se escucha decir en este vídeo a uno de los trabajadores. Tras oír esto, las personas que se encontraban a las puertas de los centros reaccionaron con incredulidad: "No me lo puedo creer". De hecho, algunos llegaron a pedir que le administraran la dosis, que no les importaba.

