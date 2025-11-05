Alfonso Arús, a la reacción de un concursante de Batalla de restaurantes cuando dicen que sus champiñones son de bote: "La rima ha sido rápida"

laSexta estrenó anoche la tercera temporada de Batalla de restaurantes, en el que Chicote viajó a Tarragona para descubrir en qué lugar sirven el mejor suquet. Alfonso Arús repasa en Aruser@s un momentazo del programa.

Con lo calentito que estuvo el programa de anoche de Batalla de restaurantes, era de esperar que algunas de las pullitas que se lanzaron los restauradores acabaran en la sección de los 'zascas' de Aruser@s.

Y es que la tercera temporada de este concurso presentado por Alberto Chicote ha llegado a laSexta con muchas novedades, sí, pero también con más 'mala leche' que nunca entre sus participantes.

En esta ocasión, la primera de este curso, el gran honor de aparecer en Aruser@s ha recaído en Jorge, el empresario y propietario de El Trull, quien tuvo una respuesta antológica ante una crítica de sus rivales.

"De bote como mi cipote": la irónica réplica del propietario de El Trull a las criticas de su rivales

"Dicen que el champiñón es de bote", le informa uno de sus camareros. "Como mi cipote", contesta sin dudar.

En el plató del programa matinal de laSexta se escuchan las carcajadas ante tal ocurrencia. "La rima ha estado rápida", reconoce Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.