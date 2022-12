"Estamos hoy un pelín tristes porque Tamara Gorro y Ezequiel Garay han anunciado su ruptura definitiva y aquí teníamos esperanzas. Pero, si es lo mejor para ellos...", comenta Alfonso Arús. Ha sido la propia influencer quien lo ha comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación", comienza diciendo Tamara Gorro. "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado", continúa.

Tras dedicar unas bonitas palabras al padre de sus dos hijos, Gorro pide discreción sobre este asunto. "Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", pide en su escrito. "Por nuestra parte, por supuesto que lo va a tener todo: comprensión, respeto y ayuda si hace falta", asegura el presentador de Aruser@s.