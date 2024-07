Tamara Falco e Íñigo Onieva llegan a su primer aniversario como matrimonio. Por este motivo, la aristócrata ha felicitado a su marido con un bonito mensaje en Instagram junto con una foto, en blanco y negro, del día de la boda en la que la pareja sale dándose un beso.

"Parece que fue ayer cuando nos dábamos el sí quiero delante de dios [...] Me llena el corazón de felicidad ver cómo hemos ido construyendo nuestro hogar juntos. Te quiero mucho, mi amor, por muchos años más", escribe en el post Támara Falco. "¿Construir el hogar es poner plantas para que no te vea?", se pregunta en tono cómico Alfonso Arús, mientras que Tatiana Arús comenta que ella esperaba respuesta por parte de Onieva, que solo ha compartido una captura de pantalla del post de su mujer.

Tatiana expone que llevan todo el año como si fuese una luna de miel y explica que "no han dejado de viajar, con amigos, en solitario, en pareja...". El presentador del programa no comparte esta opinión porque para él viajar en solitario o con amigos no forma parte de ninguna luna de miel.