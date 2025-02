Tamara Falcó desvela por qué Íñigo Onieva fue a un hotel sin ella la noche de San Valentín

Muchos rostros conocidos se han dado cita en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid como Sara Carbonero, Isabel Jiménez o Tamara Falcó. Tras ver a la hija de Isabel Preysler con chaqueta, Tatiana Arús mantiene su idea de que está embarazada y no quiere enseñar la barriga: "No se quitó la chaqueta en ningún momento. La posición de la blusa y la chaqueta están estratégicamente puestas".

Por otro lado, Tamara Falcó aclara ante los medios por qué Íñigo Onieva se encontraba en un hotel en San Valentín. "Yo le pedí que, por favor, no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín porque la celebrábamos con unos amigos", destaca Tatiana Arús, que explica que "se dedicó 35 minutos a esquivar a los reporteros que le seguían". La diseñadora asegura que como su marido no conseguía esquivarlos se metió en un hotel, del que luego salió corriendo para acudir al restaurante donde había quedado con ella.

"Después volvimos los dos, pero no entiendo por qué no me vieron a mí en el coche, porque yo estaba", explica Tamara Falcó, desmintiendo los rumores de infidelidad tras haber visto al empresario en un hotel sin ella.