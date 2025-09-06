Juan del Val, sobre la polémica de María Pombo y la lectura: "Hay gente que lee y es completamente imbécil"

El escritor ha criticado el "postureo de la gente que dice que lee mucho" y luego no lo hace. Además, ha afirmado que "no hay nadie en España que se vaya a comprar un libro porque María Pombo diga que lee ni se lo va a dejar de comprar porque diga que no lo hace".

Juan del Val se ha pronunciado en La Roca sobre la polémica que ha estallado en Internet después de que María Pombo dijera que hay que "superar" y asumir que no a todo el mundo le guste leer. "No sois mejores porque os guste leer", expresó la influencer, lo que provocó una oleada de comentarios en redes sociales.

Por su parte, Del Val ha afirmado al respecto que "hay gente que lee y es completamente imbécil, y hay gente que no lee y también lo es", tras lo que ha apostillado que "en general, es mejor leer que no leer", pero ha criticado el "postureo" de "la gente que dice que lee mucho" y de la que "presume de que no tiene tele".

"No hay nadie en España que se vaya a comprar un libro porque María Pombo diga que lee, ni se lo va a dejar de comprar porque diga que no lee", ha asegurado Juan del Val, una opinión que no comparten todos sus compañeros de programa.