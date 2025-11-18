Un hombre finge que le roban el coche para no ir de compras con su mujer y acaba enfrentándose a dos años de cárcel

atónitos a los tertulianos con el surrealista caso del hombre que simuló un robo para evitar acompañar a su pareja de compras, pero la mentira se le volvió en contra.

Alba Sánchez sorprende en Aruser@s con una historia que deja a los colaboradores completamente descolocados. Según relata, un hombre decidió fingir el robo de su coche para evitar ir de compras con su mujer, una triquiñuela que terminó convirtiéndose en un auténtico problema judicial.

"La mujer le dijo que quería irse de compras y su marido respondió que era imposible porque le habían robado el coche. Pero al cabo de un rato, la mujer llamó diciendo que lo habían encontrado a varios metros de la casa, algo que a la policía le pareció muy raro", detalla la colaboradora. Los agentes inspeccionaron el vehículo, analizaron cómo supuestamente se había forzado la puerta y llamaron al propietario para aclarar los detalles.

"Tras el interrogatorio, finalmente el hombre se derrumbó y terminó reconociendo que estaba harto de acompañar a su mujer", explica Sánchez, que asegura que "la broma le ha salido cara". Y es que ahora se enfrenta a dos años de cárcel por haber fingido un delito.

"Me parece terrible la locura de algunos hombres por no querer acompañar a sus mujeres", señala Angie Cárdenas desde el plató, a lo que Alfonso Arús replica: "No generalices". "Eso sí, seguro que cuando le han dado la última opción, entre rejas o de compras, ha elegido la cárcel", remata el presentador del programa.

