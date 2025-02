Susana Saborido, a Joaquín tras su inesperado 'desnudo': "Es muy 'paparruchas', lo que no tiene es vergüenza"

El programa de Antena 3 'El capitán en América' narra las aventuras de Joaquín, Susana Saborido y sus hijas en su viaje por el continente. En esta ocasión, su ruta les lleva hasta un pantano en el que el exfutbolista, de pronto, decide bañarse completamente desnudo para sorpresa de su familia.

"Esas son las típicas cosas que normalmente no haces, pero ahí, como me sentía libre, me bañé, sin ninguna duda, como mi madre me trajo al mundo", cuenta Joaquín ante las cámaras, como podemos ver en este fragmento que rescata Aruser@s en su sección de 'zascas'.

Y para 'zasca' bueno el que le da su mujer. "¿Que se siente libre? Si él vive libre. Lo que pasa es que él es muy 'paparruchas' para todas las cosas. Libre, libre. Lo que no tiene es vergüenza", asegura ella.

En el plató del programa matinal presentado por Alfonso Arús, Hans Arús recuerda que el deportista ya tuvo un comportamiento parecido hace ya algún tiempo: "al ganar una Copa del Rey, también tuvo una imagen en el vestuario en la que posó junto a la Copa desnudo".