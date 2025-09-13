El surrealista viral de la familia que prepara la tumba de un difunto como su fuera su habitación

Decorar las tumbas replicando alguno de tus sitios favoritos: la última moda que ha dejado a los tertulianos de Aruser@s alucinando.

Los surrealistas funerales que circulan por redes sociales y llegan hasta el plató de Aruser@s siempre dejan sin palabras a los colaboradores en el plató.

En este caso, Alfonso Arús muestra el extraño vídeo de la familia que decidió decorar la tumba del fallecido como si fuera su habitación.

Un perchero con ropa, la alfombra, una estantería con una maceta, flores y un cuadro, una mesilla con su lámpara y una botella de vino a un lado y, cómo no, el féretro.

Una habitación reproducida con todo detalle que dejó a los tertulianos con la boca abierta. "En algunos años tendremos al primer streamer no vivo, ¡le enfocarán con la cámara!", asegura Hans Arús.

Sin embargo, a Maria Moya no le parece una mala idea. "Nadie sabe si en el más allá apetece cambiar de camisa", bromea.