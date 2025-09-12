Ahora

Georgina Rodríguez

Alfonso Arús, al ver el lujoso viaje de Georgina Rodríguez: "Con el caviar a palazos el 'jet lag' se pasa mejor"

Georgina Rodríguez ha mostrado cómo viaja con todo tipo de lujos, desde caviar, cuidados de piel en pleno vuelo a hoteles de ensueño, y los colaboradores de Aruser@s han reaccionado así: "Lo del jet lag suena a chiste".

Aruseros Georgina

¿Jet lag? Eso parece no existir en el universo de Georgina Rodríguez. "¡Juzgad vosotros mismos si soléis viajar de esta guisa!", comenta Tatiana Arús, antes de ver el viral de la empresaria donde muestra cómo viaja de una parte del mundo a otra.

Desde viajar en primera clase en el avión a llegar al hotel con todas las comodidades incluidas. "Se está pegando un festín", alucina Alfonso Arús, que asegura que "con el caviar a palazos el 'jet lag' se pasa mejor". Un trayecto que la empresaria no ha disfrutado sola y ha ido acompañada de sus mejores amigos.

Caviar, 'skin care' en el avión, un hotel de película con vistas espectaculares..."Lo de tener 'jet lag' me parece un cachondeo viendo la manera en la que viaja", comenta Tatiana Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el viral.

