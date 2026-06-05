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Así es la surrealista lencería diseñada con ratas disecadas por 120 euros que deja en shock a Aruser@s

En Aruser@s, las noticias más surrealistas vuelven a poner a prueba la capacidad de asombro de los colaboradores. Esta vez, lencería con ratas disecadas por 120 euros.

La surrealista lencería diseñada con ratas disecadas por 120 euros que deja en shock a Aruser@s

Para Alfonso Arús, el vídeo principal de esta noticia parece inicialmente un "engaño", pero todo apunta a que es real. "Una diseñadora australiana utiliza ratas disecadas para hacer lencería femenina", alucina el presentador de Aruser@s al presentar el viral. "Con las ratas de Nueva York te puedes hacer más que un tanga", bromea Tatiana Arús entre risas.

Según explica Alba Sánchez, las piezas se venden online, pueden enviarse a cualquier parte del mundo y tienen un precio de unos 117 euros. Eso sí, la creadora advierte de que "no son prendas para el día a día" y que deben utilizarse "siempre con ropa interior debajo".

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