Este jueves por la tarde se confirmaba la peor del desenlace: el padre de las niñas de Tenerife no huyó con ellas. Los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de la hija mayor, Olivia, y siguen trabajando para dar con Tomás Gimeno y Anna, la hija pequeña.

Una de las hipótesis que se baraja es que este se suicidara tras matar a sus hijas. Así lo ha apuntado Leo Álvarez, periodista de laSexta, que asegura que no contempla "otro escenario" que no sea el del suicidio, aunque "esto es una intuición".

"Podemos pensar que no ha tenido valor para suicidarse, pero el cinturón de plomo que es de su propiedad no aparece y todo indica que mató a las niñas y se tiró al agua", ha apostillado al respecto.

Asimismo, el periodista de Investigación de laSexta también ha señalado que los investigadores se centraron desde el principio en la búsqueda en el mar, y no en la fuga porque "la hipótesis de la huida no les encajaba". "La huida no estaba sobre la mesa y, aunque se ha estudiado todo, desde el principio se empezaron a buscar los cuerpos en el mar", ha agregado.

Y es que, a pesar de que Gimeno tenía recursos económicos, "no tenía una familia o una infraestructura fuera, por lo que no era tan fácil marcharse con las niñas". Por ello, esto "no encajaba con los hechos".