"Los jefes y los clientes no se la toman en serio porque creen que están hablando con una niña de 5 años". Este es el drama con el que tiene que vivir día a día esta joven australiana (@ebonymaybakess) que cuenta en TikTok su experiencia vital y se queja amargamente de lo difícil que es para ella que le presten atención.

En Aruser@s se hacen eco de este curioso caso y escuchan con atención los lamentos de la chica. Por supuesto, su tono de voz les deja con la boca abierta. "Tiene un futuro prometedor como dobladora", asegura Alfonso Arús, sacándole la parte positiva a esta peculiaridad.

Los demás no pueden evitar prestar más atención al contexto que al contenido. Y es que, durante las últimas semanas no dejan de llegar vídeos de gente que narra sus aventuras y desventuras mientras se maquilla. "A mí me gusta cómo lo hacen, porque normalmente ponemos caras muy raras cuando nos maquillamos en el espejo, y aquí no hacen caras extrañas", se sorprende Angie Cárdenas.