Una firma de moda de Miami ha hecho desfilar a todas las modelos sin ropa y tapadas únicamente con una cinta adhesiva. El equipo de Aruser@s se hace esta pregunta tras ver las imágenes que acompañan a estas líneas: "¿Qué moda promueve?". Tatiana Arús explica que los looks de este diseñador son muy aplaudidos pero "es cierto que luego no lo puedes comprar". Angie Cárdenas añade que además no hay mucha diferencia entre uno y otro: "Siempre vas a lo mismo, a tapar el pezón y el pubis".

A pesar de que algunos colaboradores del programa piden "respeto" a esta idea en la pasarela, Alfonso Arús explica que "seguramente para comprar esa cinta, con tres euros tienes dos rollos", bromea.