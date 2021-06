Soraya Arnelas ha anunciado está embarazada de una niña que se llamará Olivia. Así lo ha indicado en una publicación en la que ha señalado que "se moría de ganas por contarlo", pero "quería ser prudente".

La cantante y su pareja esperan a su segunda hija para, aproximadamente, el mes de noviembre porque ella ha destacado en un vídeo que está "embarazada de cuatro meses y medio".

"Ampliamos la familia. Me moría de ganas por contarlo , no se como he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría", ha escrito en Instagram Soraya.

Varios medios han indicado que el motivo de la ruptura entre Alejandro Speitzer y Ester Expósito ha sido la "prepotencia" y el carácter del actor, algo que la actriz ya ha negado en redes sociales. En una publicación de Instagram, Ester Expósito ha asegurado que no se iba a pronunciar al respecto, pero esto "está repercutiendo en la rutina de Alejandro".

Rosalía ha revelado un secreto de belleza del que no había hablado nunca. La intérprete catalana ha explicado el truco para mantener las cejas en su sitio durante todo el día. En un vídeo para 'Vogue' ha explicado que se echa un poco de gomina extra fuerte después de darles forma para que le aguanten.