Con 3 millones de visualizaciones que tiene este vídeo, lo raro es que la madre de esta chica (@janaquiles) no se haya enterado ya de que su hija le ha rayado el coche, por mucho que después de darle el golpe haya intentando disimularlo. La joven se ha pillado un sofocón viral que emite hasta Aruser@s, y es que, esta es la segunda vez que lo hace.

"La primera vez me perdonó por ser principiante, pero ya la segunda...", dice entre lágrimas. "Es que yo siempre intento hacerlo bien, pero siempre hay una p*** columna que me impide hacerlo". Para calmarse un poco se compra un helado... que acaba íntegro en el suelo del coche. "Hoy, definitivamente, no es mi día", lamenta aún peor que antes.

Con agua, toallitas y rotuladores intenta solucionar esta situación y aunque al principio cree que puede ser que lo esté consiguiendo, al final se da cuenta de que ese rayón es más que evidente a simple vista. "Si es que me va a pillar. Me voy a quedar sin herencia".