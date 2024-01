Sofía Cristo ha lanzado un tajante mensaje desde el plató de 'Espejo Público' a todas las personas que han estado hablando mal de su madre, Bárbara Rey. "Verónica Forqué no parecía que estaba sumida en una depresión antes de suicidarse", afirma Cristo, que aunque espera que su madre "se ponga bien y se recupere", anuncia querellas contra todos los que las han atacado.

"Lo digo alto y claro", afirma rotunda Sofía Cristo que advierte que están querellando a "todo el mundo que nos ha insultado, que nos ha faltado al respeto y se ha inventado cosas": "Muchos van a tener que trabajar el resto de su vida para nosotras".

Después de escuchar a la dj, Alfonso Arús destaca que "más contundente no puede ser este zasca". Por su parte, Angie Cárdenas reflexiona sobre la situación de Bárbara Rey y los ataques que recibe: "Da la sensación de que según el perfil que tenga la persona no puedas sentirte mal o estar sumida en una depresión. Eso no se sabe porque hay gente que aparentemente es muy fuerte y luego puede ser muy débil".