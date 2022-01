Juan Echanove se ha sincerado en El Objetivo sobre lo difícil que ha sido para él y para el mundo del cine y el teatro la tragedia de Verónica Forqué, quien fue hallada muerta el pasado mes de diciembre en su casa de Madrid. "Es una pena no darse cuenta de que la amiga de uno lo está pasando tan mal. Me duele mucho no haber sido sensible. Cuando eres tan amigo de alguien y se da este desenlace, te duele", ha contado su compañero de profesión, que trabajó con Forqué en la película 'Bajarse al moro' en 1988.

"Como otros muchos también, porque llevamos una racha larga", ha apostillado Echanove, que ha ahondado en esta cuestión: "Cuando, además del trabajo que hace la edad, te encuentras encima con accidentes de la vida que tienen que ver con la situación personal que uno vive... es muy complicado. Yo les echo mucho de menos, pero les pienso todos los días. Aparte de mis seres queridos, que ya no viven, actores y actrices".