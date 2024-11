En los últimos años, Selena Gómez se ha mostrado muy sincera hablando abiertamente sobre su salud física y mental. El último linchamiento hacia la artista de 32 años se ha producido tras posar con la mano delante del torso en la alfombra roja del estreno de su nueva película 'Emilia Pérez', en el marco del Festival de Cine Francés Americano. Entre otras cosas, sugiriendo que intentaba ocultar su cuerpo.

La estrella de 'Only Murders in the Building' respondió en un vídeo publicado en TikTok, que posteriormente eliminó, a las continuas críticas que estaba recibiendo: "Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer 'una figura enferma'. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Soy simplemente humana".

El SIBO, es una enfermedad digestiva que consiste en un crecimiento anormal o indeseable de bacterias en el intestino. "Hasta un 20% de sujetos sanos, sin síntomas digestivos, pueden tener una prueba positiva para SIBO", explican los profesionales de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).