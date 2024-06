Rosanna Zanetti ha acudido a los Premios Elle, donde ha contado a los periodistas el susto que ha sufrido por el accidente doméstico de su hijo Mateo. "Fue un accidente casero, se resbaló con el suelo mojado y se pegó en la cabeza", ha contado la modelo, que ha explicado que su hijo se "abrió" la cabeza con el golpe. Además, Zanetti ha detallado que estaba sola con su hijo en casa: "No había nadie en casa porque David (Bisbal) estaba de viaje".

"Yo no me sabía el número de Emergencias de España", ha confesado la modelo, que ha explicado que el número de Estados Unidos se lo sabe tras haber visto 10.000 películas, pero el de España no porque "no lo había necesitado". "Todo salió bien y él lo llevó mucho mejor que yo", ha reconocido Zanetti, que ha destacado que su hijo "está feliz" mientras que ella está "traumatizada": "Él a las cuatro horas estaba jugando con su cochecito contento".