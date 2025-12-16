El vídeo de la complicidad de Ana Mena y Óscar Casas tras cantar en Starlight Madrid

Tatiana Arús enseña en este vídeo las actuaciones más destacadas de Starlight Madrid, donde Ana Guerra ha cantando con Rosana 'A fuego lento' mientras que Ana Mena ha elegido sus temas 'Música ligera' y Quiero decirte'.

Billboard ha elegido Starlight Madrid para celebrar, por primera vez, en España los Billboard No 1S. Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo varias de las actuaciones más destacadas, como la de Rosana cantando su mítico tema 'A fuego lento' junto a Ana Guerra. "Rosana en breve celebrará 30 años en la música", apunta la colaboradora en el plató, donde Angie Cárdenas dedica unas bonitas palabras: "Es tan grande, Rosana".

"Es un encanto, ha venido a este programa un montón de veces con la sonrisa y el optimismo", recuerda Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca también la actuación de Ana Mena, quien "brilló en el escenario con sus temas, 'Música ligera' o 'Quiero decirte'".

Además, Tatiana Arús enseña en el vídeo el momento de complicidad que Ana Mena ha protagonizado junto a su chico, Óscar Casas. "Ana Mena es la competencia de Rocío Cano porque ambas están enamoradas del actor", afirma el presentador de Aruser@s.