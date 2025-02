Rosa López critica que no la invitaran a los Goya en Granada, su tierra: "Jolín, ¿por qué no me llama nadie?"

Rosa López critica no haber sido invitada a los Premios Goya, que este año se celebraron en su tierra, Granada: "Me acordé de las llaves que me dieron de las Puertas de Granada, pues no me valieron para nada".

Rosa Lópezha acudido a la fiesta inaugural de la Semana de la Moda de Madrid, donde ha hablado con los reporteros sobre su decepción por no haber sido invitada a los Premios Goya. Y es que, este año, la gala se celebró en Granada, la tierra natal de la cantante. "Enfadado no, pero la sensación de, 'jolín, ¿por qué no me llama nadie?", pregunta indignada la artista, que destaca que siempre lleva a Granada "por bandera".

"Me acordé de las llaves que me dieron de las Puertas de Granada", afirma rotunda Rosa López, que critica en el vídeo principal de esta noticia: "Pues no me valieron para nada".