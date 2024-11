Alejandro Sanz ha mostrado en su cuenta de Instagram una imagen junto a su nueva pareja, Candela Márquez. En la romántica imagen, que se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, aparecen las manos de ambos entrelazadas.

"Lo que me sorprendido es que se ha confirmado ya esta relación incipiente", afirma Tatiana Arús, que enseña las declaraciones de Paco León, en las que ha confirmado que Alejandro Sanz tiene el corazón contento. Y es que el actor invitó al cantante a su cumpleaños, donde acudió junto a la actriz. "No sabía nada y los vi allí muy enamorados", destaca Paco León, que cuenta cómo le sorprendió que el artista aceptara la invitación a su fiesta porque no suele ir a nada. "Me gustó que estuviera allí y que estuviera a gusto", destaca Paco León, que afirma que la pareja estaba muy tranquila y disfrutando porque no había prensa.