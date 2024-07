Roger Federer ha sorprendido al demostrar su fanatismo por Taylor Swift acudiendo al concierto de la cantante en Zurich, Suiza. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, el extenista primero se intercambia pulseras de la amistad con algunas fans de la artista, un hecho habitual en los conciertos de Taylor Swift.

Además, al finalizar el concierto, Roger Federer se realizó un selfie con Taylor Swift que ha compartido en sus redes sociales. "Un swiftie más en la familia", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona al ver la imagen viral.

"Es curioso porque cuando las fotografías corresponden a la persona que se las hace con Taylor se presupone que no llevan filtro, pero a mí me parece que Taylor lleva filtro siempre", afirma el presentador mientras que Angie Cárdenas responde que tiene que ver con su tono de piel: "Es que es el tono, lo tiene como muy de filtro". "No tienen ninguna imperfección", explica Tatiana Arús, que destaca que "puede ser por el maquillaje".