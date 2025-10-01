Rocío Cano, a Alfonso Arús: "Esto es muy de señor mayor. Dame el móvil que yo te lo arreglo"

Aruser@s se hace eco de las palabras de un experto en tecnología que nos cuenta que guardar los contactos en nuestro teléfono con una A o un 1 delante ya no vale para nada. Alfonso Arús aprovecha la ocasión para quejarse de su iPhone.

¿Cómo tenemos que guardar en nuestro móvil a los contactos de emergencia? No, el método de poner una A o un 1 delante ya no sirve para nada más que hacer que aparezcan los primeros en la lista, pero en caso de accidente o incidente, este sistema no sirve por una sencilla razón: cuando el móvil está bloqueado no se puede acceder a la agenda.

Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Aruser@s se hace eco de este vídeo viral de @quirobit para explicarlo. "Actualmente, todos los teléfonos tienen la opción de asignar algunos números como contactos de emergencia de modo que, aunque el teléfono esté bloqueado, seguiremos teniendo acceso a esa información", cuenta el experto.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús aprovecha esta oportunidad para quejarse de cómo ordena su iPhone los contactos. "No entiendo que criterio sigue para ordenarlos", reconoce. Sus colaboradores intentan explicarle que tiene que guardarlos todos de una misma forma mientras la banda sonora de 'Jurassic Park' suena de fondo.

"Que no, que mi lista de contactos hace cosas raras", insiste. "Alfonso, esto es muy de señor mayor. Dame el móvil que yo te lo arreglo", termina diciéndole Rocío Cano. "Esto es edadismo", se queja Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.