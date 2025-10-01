No, tener guardada a tu madre en la agenda como 'AAAMamá' no sirve de nada: un experto recomienda hacer el cambio "al sistema actual"

Si eres de lo que todavía tienen guardados a sus contactos de emergencia con la letra A delante lamentamos comunicarte que este sistema ya no sirve de nada. Así lo explica un experto en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Si eres de los que sigue guardando a sus contactos de emergencia con la letra A o el número 1 delante para indicar que se trata de un contacto de emergencia, lamentamos comunicarte que eso es completamente inútil. "Antes se podía acceder a la libreta de contactos cuando el móvil estaba bloqueado, pero ahora no", explica Hans Arús en Aruser@s.

El colaborador del programa de laSexta se hace eco de este vídeo viral de @quirobit para explicar a sus compañeros (intuimos que especialmente a sus padres, Angie Cárdenas y Alfonso Arús) cómo guardar en nuestra agenda los números de contacto que queremos que sean avisados en caso de que ocurra cualquier percance.

"Actualmente, todos los teléfonos tienen la opción de asignar algunos números como contactos de emergencia de modo que, aunque el teléfono esté bloqueado, seguiremos teniendo acceso a esa información", explica el experto. "Si todavía utilizas el sistema anterior, te recomiendo que hagas el cambio al actual, porque va a ser mucho más práctico en caso de que se necesite", añade.

En el plató de Aruser@s, el presentador aprovecha esta oportunidad para quejarse de cómo ordena su iPhone los contactos. "Alfonso, esto es muy de señor mayor. Dame el móvil que yo te lo arreglo", dice Rocío Cano entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.