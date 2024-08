Entre amigas, haciéndose las uñas y cocinando un guiso. El directo de Rosalía en Instagram dejó muchos mejores momentos que los seguidores de la catalana han estado compartiendo en las últimas horas. El usuario de twitter '@MotoAaronsiooo' ha recopilado a través de un hilo las anécdotas más destacables. Un directo de Instagram en el que la de San Esteban Sasroviras mostró su más pura esencia.

Su amistad con Tokischa

"La 'Toki' últimamente le da por llamarme Rosenda. Me ha bautizado con un nuevo nombre", dice la cantante catalana en el clip. Que no niega que no le guste el nuevo nombre que le ha puesto la cantante dominicana, es más, "me encanta", asegura. Tokischa se conecto al directo y nos dejó ese gracioso momento.

La caja de pintauñas

¡Cómo nos gusta conocer qué productos utilizan nuestras artistas favoritas! Aprovechando que se estaba haciendo la manicura, la 'Motomami' enseñaba a todos sus seguidores qué contiene su caja de pintauñas. Una caja gigantesca llena de esmaltes y otros productos.

¿Dejar o que te dejen? ¿Ghostear o ser ghosteada?

El clásico entre los clásicos: 'qué prefieres'. La cantante respondía junto a sus amigas a una ronda de preguntas improvisada con los espectadores. Con el ghosting lo tiene claro. "Yo prefiero que me lo hagan", contaba. Pero cuando hablan de "dejar o que te dejen", la catalana prefiere no responder y "pasar al siguiente tema".

Responde a las críticas

"La gente siempre me dice: '¡No te duchas!'", comentaba Rosalía que respondía a los que la acusan de no "lavarse el pelo". "No me gusta que me digáis esto. La gente dice 'no, no te duchas'. Y mira, yo me ducho un montón.Se dijo, se tuvo que decir", expresaba la cantante entre risas, que añadía que su raíz "siempre está impoluta". "Solo porque tengo el pelo rizado la gente piensa eso. Si no te haces tratamientos todos los días y llevas el pelo al natural no se ve así perfecto todo el rato. Y yo no me tiro muchas cosas en le pelo, porque quiero tenerlo largo, así cariño", expresaba.

Cocinando un guiso

A Rosalía las cosas sencillas le hacen feliz y así lo ha mostrado en su directo. Mientras intentaba encender los fogones y poner en marcha la cena, nos contaba que no le pide más a la vida que "estar con mis amigas, ponerme mona, comerme un guiso y mirar un documental Galliano". La cantante catalana procedía entonces a sentarse en una silla y encenderse un cigarro. "Ya sé que lo iba a dejar, pero de vez en cuando… Cuando hay celebración, hoy es una celebración", contaba.

La nueva era

Y de pronto, Rosalía sorprende a sus seguidores mostrando un adelanto de un fragmento de su próxima canción a través de un directo de Instagram de madrugada. La cantante cogía su ordenador portátil, le daba al play y dejaba escuchar unos segundos de su próximo lanzamiento. "Hasta aquí hemos llegado ¡Esto es el preview, cariño! Esto es todo lo que podemos enseñar hoy", anunciaba Rosalía, bromeando, que paraba de forma repentina la canción al ver los miles de comentarios que estaba recibiendo al momento. Esta reproducción de 30 segundos desvela los primeros versos de su nueva era.