La conocida tiktoker @marilarat se acaba de llevar un buen disgusto y también, un mosqueo importante, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s. La estudiante de medicina ha suspendido un examen por primera vez en toda su carrera (está en tercero) y resulta que ha sido psicología, una asignatura que ella define como una "maría".

Como no podía ser de otra manera, acude a la revisión de su examen online. "Lo primero de todo, no te voy a enseñar tu examen ni te voy a subir la nota. ¿Qué quieres?", comienza fuerte el docente. "Pues ahora mismo, un café y darte un puñetazo virtual", asegura ella que le dijo.

"¿Para qué me citas en un examen si no me vas a enseñar los fallos que yo he tenido ni mi examen?", le pregunta ella. "No, porque tenéis que estudiar más", le contestó él. "Digo 'vamos a ver, estás hablando conmigo. ¿Yo y cuántos más tenemos que estudiar más?'", se desespera la chica.

"Psicología es la asignatura más importante", destaca el profesor. "Yo le dije, con todo mi papo: 'normal que diga usted eso, si es la asignatura que imparte'". En el plató de Aruser@s, algo se le remueve por dentro a Hans Arús al escuchar estas palabras. Y es que, él no puede olvidar a Gemma, su profesora de música... aunque así de sopetón no recuerde el nombre y tenga que chivárselo su hermana Tatiana.