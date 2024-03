Los reyes de España presidieron la inauguración de la 43 Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid en IFEMA, a la que acudieron múltiples rostros conocidos del mundo de la política, el arte y la cultura, entre ellos Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada (de las que no ha trascendido si llegaron o no a encontrarse), Boris Izaguirre, Rachel Valdés (ex de Alejandro Sanz), Alaska y Mario Vaquerizo.

La reina Letizia apostó por un look sobrio, en blanco y negro, un binomio que nunca falla. "No se quitó en ningún momento la chaqueta Carolina Herrera que lucía, pero sí se podía entrever esa blusa con efecto 3D en tonalidades blanco y crema, unos zapatos destalonados de Pedro del Hierro y lo combinó con un bolso Carolina Herrera", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

Alfonso Arús echa de menos en este evento a Genoveva Casanova, "la tercera protagonista del cruce de acusaciones" entre Lomana y Ágatha.