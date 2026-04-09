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La reflexión de un experto sobre el poder de la mirada en la seducción: "No la esquives y crea intimidad real"

El plató de Aruser@s se llena de consejos amorosos cuando un psicólogo experto en seducción explica cómo un simple contacto visual puede marcar la diferencia en la atracción.

La reflexión de un experto sobre el poder de la mirada en la seducción: "No la esquives y crea intimidad real"

En Aruser@s han mostrado el vídeo viral de Hugo, psicólogo especializado en seducción y relaciones, quien explica que una de las claves para generar conexión está en "sostener la mirada". Para demostrarlo, propone un experimento sencillo pero incómodo: sentarse frente a un desconocido, mirarle a los ojos y no hablar durante dos minutos.

"Suena bastante incómodo, pero cuando mantienes el contacto visual directo activas tus neuronas espejo y creas intimidad real", asegura Hugo, que añade: "Recuerda que la próxima vez que hables con alguien que te gusta, sostén la mirada y no la esquives".

Alfonso Arús anima a los espectadores a probar la técnica, aunque con precaución. "Hay que estar seguro de que la otra persona lo va a encajar bien. Si resulta que no le interesa un pimiento, vas a quedar fatal", bromea el presentador, a lo que Rocio Cano añade un matiz: "Es más incómodo todavía cuando cruzas mirada, quieres mantenerla y alguien baja la suya de golpe", lo que, según explicó, deja claro que "no le interesas nada".

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