La reflexión de un experto sobre el poder de la mirada en la seducción: "No la esquives y crea intimidad real"

El plató de Aruser@s se llena de consejos amorosos cuando un psicólogo experto en seducción explica cómo un simple contacto visual puede marcar la diferencia en la atracción.

En Aruser@s han mostrado el vídeo viral de Hugo, psicólogo especializado en seducción y relaciones, quien explica que una de las claves para generar conexión está en "sostener la mirada". Para demostrarlo, propone un experimento sencillo pero incómodo: sentarse frente a un desconocido, mirarle a los ojos y no hablar durante dos minutos.

"Suena bastante incómodo, pero cuando mantienes el contacto visual directo activas tus neuronas espejo y creas intimidad real", asegura Hugo, que añade: "Recuerda que la próxima vez que hables con alguien que te gusta, sostén la mirada y no la esquives".

Alfonso Arús anima a los espectadores a probar la técnica, aunque con precaución. "Hay que estar seguro de que la otra persona lo va a encajar bien. Si resulta que no le interesa un pimiento, vas a quedar fatal", bromea el presentador, a lo que Rocio Cano añade un matiz: "Es más incómodo todavía cuando cruzas mirada, quieres mantenerla y alguien baja la suya de golpe", lo que, según explicó, deja claro que "no le interesas nada".

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