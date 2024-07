El control parental en los aparatos electrónicos consiste en limitar, o impedir, el acceso al manejo de los mismos. Una dueña ha tenido que tomar medidas con su mascota al ver que ha sobrepasado "un nivel". "¿Sabe alguien cómo poner el control parental a 'Alexa' para que mi loro no pueda suscribirse a nada o intentar comprar algo? Menos mal que no tengo tarjetas guardadas... Si no me arruina fijo", pregunta una usuaria en Twitter al ver que su loro ha intentado suscribirse a diferentes plataformas.

"Suerte que no tenía la tarjeta puesta", indica Hans Arús tras ver la surrealista pregunta de la usuaria que se ha hecho viral.. Los tertulianos de Aruser@s se han quedado con la boca abierta al ver lo "listos" que son estos animales.