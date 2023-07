"Puede ser por inseguridad, por comodidad, por la típica rejilla de los bañadores que es un poco incómoda...". Estos son los motivos por los que los chicos jóvenes de esta generación han decidido poner de moda una práctica un tanto extraña para quienes ya peinan alguna que otra cana: llevar el calzoncillo debajo del bañador.

Al menos, así lo intenta explicar Hans Arús en Aruser@s, aunque un enfermero en TikTok se muestra completamente en contra de esta nueva costumbre. "¿Usáis calzoncillos con el bañador? A mí, personalmente, me parece una guarrada. Luego vas nadando tranquilamente y te comes las zurraspas de los demás", opina, aunque también da su visión profesional sobre este asunto.

"Hablando más técnicamente: los bañadores suelen ser de un tejido que se seca muy rápido. El calzoncillo tarda más en secarse y por tanto, hay más humedad y más riesgo de hongos", explica. "Hay gente que dice 'no, pero es que, ¿y si se pone contenta?' Bueno, los bañadores van diseñados con una rejilla que no os preocupéis, que ahí se queda", cuenta. Pero los aruser@s no están tan contentos con esa rejilla, tal y como explica Marc Redondo en el vídeo principal de esta noticia.