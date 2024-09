Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca de Pablo López a Antonio Orozco por 'superbloquear' a Luis Fonsi" en el plató de La Voz. Luis Fonsi estaba hablando con un concursante de 'La Voz' que ya había sido elegido durante las Audiciones a ciegas, pero que todavía no había decidido equipo, cuando Orozco bloqueó a su compañero. "¿Te dedicas a la música?", pregunta Luis Fonsi al concursante, que le explica que se dedica "parcialmente a la música".

"¿Superbloqueaste a Fonsi?", pregunta alucinada Malú a Orozco, al que el propio Fonsi pregunta: "¿Me has superbloqueado?". "No, no ha sido así", responde Orozco levantando las manos mientras que Pablo López le insulta cómicamente: "Qué perro, asqueroso, qué perro eres". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.