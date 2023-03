En este vídeo viral emitido en Aruser@s somos testigos del momento en el que un padre descubre que la donante del riñón que le ha salvado la vida es nada más y nada menos que su hija. El hombre, que acaba de volver a la habitación del hospital tras su operación, se encuentra para su sorpresa con la joven, con quien comparte cuarto.

El señor no puede evitar las lágrimas ante el gesto de su hija, que, ante su preocupación, le tranquiliza asegurándole que "todo está bien". "Mira cómo se ha esperado la hija porque sabía que si se lo contaba, su padre le iba a decir que no", comenta Tatiana Arús.

David Broc cree que justo es ese el motivo de guardarlo en secreto. "El tema es ese, que cualquier padre diría 'no, no, no me dones tu riñón", asegura.