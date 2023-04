Contento y feliz, este perro corre por un pasillo de lo que parece ser un hotel sin percatarse de que la puerta de cristal por la que pretende salir no está abierta. Este vídeo viral recoge el alegre momento de la carrera y su desenlace, que no es otro que el que ya estáis imaginando. El pobre animal se estampa de bruces contra el vidrio, demasiado limpio para que su vista pudiera captarlo.

"Es que no te imaginas que el perro va a salir corriendo de esta manera", comenta Angie Cárdenas tras ver las imágenes en Aruser@s. Pero María Moya no está de acuerdo con su compañera. Hay alguien que sí que se da cuenta de lo que va a pasar y que sin embargo, no mueve un dedo para evitarlo: la persona que graba las imágenes.

Tras el golpe y el susto, el perrito corre en círculos, llora y grita sin entender qué es lo que acaba de pasar. Para tranquilidad de todos, Alfonso Arús aclara que el can se encuentra perfectamente. "Luego se ve cómo se recupera bien".