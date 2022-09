Todos lo sabemos, aunque algunas veces busquemos excusas. Lo mejor para nosotros mismos y para todos es dejar de seguir en las redes sociales a nuestros ex. Pero tampoco está permitida la trampa que comenta Alba Gutiérrez. "Yo sé que hay gente que lo que hace es que bloquea la cuenta oficial, pero luego se hace una extraoficial para 'bichear' los 'stories'".

Los espectadores, por su parte, también lo tienen claro y coinciden con las conclusiones del estudio que comentan en Aruser@s. Para ellos es completamente imprescindible tener contacto 0 con sus exparejas en redes sociales.

De hecho, es un consejo que la psicóloga de María Moya le dio a la colaboradora del programa hace algún tiempo, según confiesa ella misma. "Me ha pasado lo de mirar el Instagram todo el rato la otra persona y la psicóloga me dijo, 'déjalo ya', porque vi que se iba de viaje a un viaje que íbamos a hacer nosotros con otra, al mismo hotel y todo. Cambió el nombre del billete". Una anécdota que ha sorprendido a sus compañeros, que no han dudado en apoyar a su amiga. "Ese Onieva no te convenía", le dice Alfonso Arús.