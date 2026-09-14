La razón científica tras la tristeza generalizada de los domingos por la tarde: "No estás solo"

La ciencia confirma que la depresión momentánea del domingo es algo real, comprobado y contrastado. Además, es más que una simple bajada de ánimo. Así lo explica la colaboradora de Aruser@s Paula Silvestre.

Si los domingos por la tarde te encuentras melancólico, taciturno y triste, esta noticia de Aruser@s te interesa. Al parecer, hay un motivo científico tras toda esta apatía, nos cuenta Paula Silvestre. "Es más que una simple bajada de ánimo y es algo generalizado", asegura. Estos últimos estudios señalan además la hora exacta en la que se produce este fenómeno: las 19 h. "Esos sentimientos están provocados por una frustración porque queríamos aprovechar mucho el fin de semana y no nos ha dado tiempo a todo. Encima, estamos con el estrés inminente de la semana que está a punto de empezar", detalla. Físicamente, se traduce en "fatiga, inquietud, aumento del ritmo cardíaco, malestar estomacal, antojos de comida...". Los expertos plantean soluciones como darse "duchas largas, abrazar a las mascotas, jugar a juegos de mesa o ver comedias en televisión". Alfonso Arús tiene otro truco.

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