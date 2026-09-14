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Las recetas "para todos los bolsillos" que triunfan en redes con ingredientes de menos de 2 euros

La creadora de contenido '@lawela777omg' demuestra que comer rico y casero no tiene por qué salir caro con recetas sencillas cuyos ingredientes no superan los dos euros.

Las recetas "para todos los bolsillos" que triunfan en redes con ingredientes de menos de 2 euros

Con los precios de la cesta de la compra por las nubes, este tipo de perfiles se han convertido en un fenómeno en redes. Es el caso de '@lawela777omg', que triunfa con recetas sencillas, con ingredientes al alcance de todos y "por dos euros".

Para este lunes propone un clásico: lentejas con chorizo, panceta, pimiento, zanahoria y patata. Para ello, utiliza un bote de lentejas cocidas, que primero lava, y después las incorpora a una cazuela con aceite, sal y pimentón. Para dos personas, añade dos trozos de panceta y chorizo, además de las verduras. "Quien no hace unas lentejas es porque no quiere", asegura Angie Cárdenas después de ver el viral.

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