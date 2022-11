No es la primera vez que Ramón García se convierte en la voz del pueblo para denunciar prácticas y conductas que ciertamente resultan bastante molestas. En esta ocasión, el presentador ha estallado contra aquellos que preguntan constantemente a las parejas cuándo van a tener hijos.

"Cuando una pareja se ha casado y no tiene niños, no hay que preguntar '¿y cuándo vais a tener niños'. ¿Y a usted qué le importa? Es que me parece una falta de educación. Y a veces, desde la misma familia te están presionando", comenta indignado Ramón García.

Muy identificada con sus palabras, Cris Dalmau asegura que hay dos cosas que le dan mucha rabia: una de ellas, que cuando no tienes hijos "te pregunten que por qué no tienes sin saber si a lo mejor hay algún problema detrás", se queja la colaboradora de Aruser@s. "La segunda es que cuando llegué recién parida ya me preguntaron si le iba a dar una hermanita".