Alfonso Arús, tras los nuevos ataques de Donald Trump a Jimmy Kimmel: "Tiene fijación contra él"

Jimmy Kimmel responde en este vídeo a los ataques de Donald Trump: "Ya me intentaste echar en septiembre y no funcionó, señor presidente. Me iré cuando tú te vayas".

Jimmy Kimmel ha respondido a los nuevos ataques de Donald Trump en su monólogo inicial en 'Jimmy Kimmel Live'. Y es que Trump escribió el siguiente mensaje en una red social: "¿Por qué la ABC Fake News mantiene a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMOS ÍNDICES DE AUDIENCIA? ¿Por qué los sindicatos de televisión lo aguantan? Además, una cobertura totalmente sesgada. ¡¡¡Sacad a este vago del aire!!!".

"Ya intentó que me echaran en septiembre y no funcionó, señor presidente", ha recordado el presentador, que ha destacado que admira la "tenacidad" del presidente de Estados Unidos contra él. "Si me está viendo esta noche, que presumo que lo estará haciendo, me iré cuando usted se vaya y hasta entonces voy a tomar prestada una frase suya", ha asegurado Kimmel, que ha concluido tajante: "Cállate, cerdito".

Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas recuerda que fue Trump el que llamó cerdita a una periodista y, por eso, Kimmel se la ha devuelto. Por su parte, Alfonso Arús destaca que Trump tiene "fijación" con Kimmel.

