Una niña está sentada en su sillita llena de chocolate porque se ha manchado mientras come su helado. La pequeña se queda dormida con el cucurucho en la mano y sus padres se lo quitan para que no se ensucie más. Cuando se da cuenta de que no lo tiene en sus manos se despierta y comienza a quejarse. Su padre se lo devuelve y ella come un poco más y vuelve a quedarse dormida. Cada vez que repiten la jugada para que no se manche, la historia repite.

"Es como la gente mayor cuando se queda dormida viendo la televisión y les cambias de canal y se despiertan", comenta Alba Sánchez. Hans Arús defiende a la niña porque hay veces que te levantas con hambre y siempre va bien tener comida a mano. Angie Cárdenas destaca lo graciosa que es. "Pega un lametón y vuelve a caer", resalta la colaboradora.