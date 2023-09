Aunque parezca una broma (de muy buen gusto), te aseguramos que no lo es. Maxibon ha lanzado una oferta de trabajo que busca probadores de helados. Sí, como lo has leído: el trabajo consiste en probar helados. Por si fuera poco, el sueldo es de 500 euros al día y no tienes ni que moverte de casa.

"Hay muchísima gente que ya está inscrita y estoy intentando hacerlo yo también", asegura Hans Arús en Aruser@s tras dar todos los detalles de esta particular oferta. Lo único negativo que encuentran los colaboradores y el presentador es que solo dura dos días.

"Tienes que dar la valoración de cada helado y ellos mismos te dicen que lo único que necesitas son papilas gustativas y ganas de pasártelo bien", cuenta el tertuliano.