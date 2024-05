El tiktoker, @jaydaniel, vuelve con las segunda parte del vídeo cosas que le daba rabia pagar . "Me encanta que me cobren por el pan cuando no lo he pedido", comienza exponiendo. El creador de contenido confiesa que otra cosa que le apasiona que le cobren son los gastos de gestión. "¿Qué gestión, la mía o tú no gestión? Porque hasta donde yo recuerdo lo he hecho todo yo", expone. Al joven le da rabia también pagar los peajes porque "o los peajes o el impuesto de circulación porque todo no se puede". "No puedes cobrar por usar una carretera cuando ya estoy pagando un impuesto por circular", reflexiona.

El hombre entiende perfectamente y tiene claro que hay que pagar impuestos pero le parece que hay muchos. "IRPF, IVA, IVI, cuando cobro me quitas, cuando pago me cobras más y cuando tengo me cobras por tener", se queja. Lo último que comenta que le molesta pagar es el suplemento por ir al aeropuerto. "¿Qué hay allí? ¿Hay diamantes, es Atlantis el aeropuerto?", se pregunta ironizando.

"Tiene toda la razón, no se puede decir más claro", opina Alfonso Arús. Angie Cárdenas piensa que nos hemos acostumbrado a pagar por todo.