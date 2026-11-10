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De queso de cabra, nueces, paprika, trufa...: el fuet tiene 19 sabores en esta tienda de Valencia

El creador de contenidos @zampinews descubre en este vídeo viral una tienda de Valencia en el que venden fuets de 19 sabores diferentes. Unas delicatessen que a Alfonso Arús querría probar... a no ser que haya uno de brócoli, claro.

De queso de cabra, nueces, paprika, trufa...: el fuet tiene 19 sabores en esta tienda de Valencia

En un mercado de Valencia han abierto la primera tienda de fuets de sabores y hasta allí se ha desplazado @zampinews para hacer este vídeo viral que recoge Aruser@s. "Como experto que eres, ¿te alejarías de lo tradicional y probarías alguno?", pregunta Hans a Alfonso Arús antes de dar paso a estas imágenes.

En total, son 19 los sabores que han integrado en estos fuets y que van desde las nueces al queso azul o de cabra, pasando por la paprika o la trufa. La tienda se llama 'El paraíso del fuet' y el presentador del programa de laSexta reconoce que no le haría ascos a ninguno de ellos.

Eso sí, que a nadie se le ocurra hacer uno de brócoli.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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